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محمد الفلاح - لا يزال الحديث مستمر بشأن اختيارات النصر في ميركاتو الشتاء القدام، حيث ترغب إدارة النادي العالمي تعزيز صفوف الفريق بجلب الاحتياجات التي يختاراها المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

النصر يستقر على أولى صفقاته في يناير2024

ووفقًا لما أشارت إليه العديد من التقارير الأخيرة، فإن المدير الفني لويس كاسترو مدرب النصر، حدد عودة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا إلى المشاركة مع الفريق كأولوية للنصر في الشتاء.

ويرفض كاسترو تعزيز مركز الحارس المرمى، حيص لا يحتاج النصر للتعاقد مع حارس جديد حيث عاد أوسبينا بعد الإصابة الأخيرة.

وعلى صعيد متصل يغيب أوسبينا عن مباريات النصر منذ الموسم الماضي بسبب الإصابة، ليصبح نواف العقيدي حارس النصر الأساسي.