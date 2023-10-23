شكرا لقرائتكم خبر عن موقف العقيدي من المشاركة مع النصر ضد الدحيل في آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتأهب نادي النصر للمشاركة ضد الدحيل القطري في منافسات دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالجولة الثالثة.

تعرف على موقف العقيدي من المشاركة مع النصر ضد الدحيل في آسيا

وأشارت العديد من التقارير الأخيرة أن الحارس نواف العقيدي أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة بعد تعافيه من إصابته الأخيرة التي حلت عليه.

ومن المقرر أن يلعب العقيدي أساسيًا مع النصر ضد الدحيل، ليعود حارس العالمي في المباراة الأخيرة ضد ضمك إلى مقاعد الاحتياط.

الجدير بالذكر غاي العقيدي عن مواجهة النصر الماضية في الدوري أمام ضمك، والتي فاز بها العالمي بهدفين مقابل هدف وحيد.