شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يستقر على قائمة الراحلين في الشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الحديث مستمر بشأن مستقبل اللاعبين الأجانب داخل قلعة نادي الاتحاد، في ظل اقتراب الانتقالات الشتوية يناير 2024.

سانتو يستقر على قائمة الراحلين في الشتاء

ووفقا للمعلومات الواردة من جانب "خالد عبد العزيز"، فإن هناك تغييرات كبرى في الاتحاد في ميركاتو الشتاء المقبل، بعدما قررت الإدارة الاستغناء عن دفعة من الأجانب، بواقع ثلاثي من قائمة الأجانب في العميد.

ولم يكشف المصدر هوية المغادرين من صفوف الاتحاد، بينما تضغط جماهير العميد في الفترة الماضية من أجل تغيير العديد من الأسماء من الأجانب.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة الاتحاد بالتعاقد مع لاعبين جدد، من أجل تعويض الراحلين من الأجانب، وتعزيز قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم.

الجدير بالذكر يعاني الاتحاد في المباريات الأخيرة، خاصة في ظل تراجع مستوى العديد من الأسماء الأجنبية بداية من هذا الموسم مثل المغربي حمدالله والبرازيلي رومارينيو.