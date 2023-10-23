شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة مومباي.. ياسين بونو خارج قائمة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الهلال لمواجهة مومباي سيتي الهندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ياسين بونو خارج قائمة الهلال قبل مواجهة مومباي

ووفقا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "عكاظ" فإن الحارس المغربي ياسين بونو، حامي عرين الهلال يغيب عن التدريبات بشكل تام.

ولمن يكون الحارس المغربي في حسابات خورخي خيسوس نهائيًا، وسيخرج من قائمة الهلال لمواجهة الفريق الهندي.

ومن المتوقع أن يشارك الحارس البديل محمد العويس أساسيًا في المواجهة الآسيوية.

الجدير بالذكر يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 26 نقطة، ويتصدر الزعيم جدول مجموعته الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط.