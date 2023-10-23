شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب طويل.. نجم الأهلي يظهر في مران الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء في إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

مران الأهلي| متولي يشارك في التدريبات الجماعية



وشاركومحمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وانتظم محمود متولي في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي اليوم بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي التي اشتملت على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.