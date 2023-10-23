رسميا.. بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات

أُعلن، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، وذلك بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م.

ويشارك في تطبيق المقابل المالي عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وأوضحت المنصة الوطنية “مركبتي” أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى خمس مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود، بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.

ويأتي تطبيق المقابل المالي بهدف تشجيع المواطنين على شراء المركبات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، وبالتالي الحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة.