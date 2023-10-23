تراند اليوم : شاهد.. أحدث التجهيزات بمنصة الـ vip في ملعب الهلال الجديد

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات للمنصة الرئيسية لملعب الهلال الجديد "المملكة أرينا" ، بعد انتهاء الكثير من العمل بجزء كبير في الملعب ، استعدادا لافتتاحه .

وأظهر الفيديو إنجاز نسبة كبيرة من أعمال البناء والتجهيزات بمنصة الـvip في ملعب الهلال الجديد .

وكان أعلن نادي الهلال أنه أنهى إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه ليكون بموجبها "بوليفارد هول" ملعبا رسميا للفريق باسم "المملكة أرينا".

يٌشار إلى أن السعة الجماهيرية للملعب تبلغ 26 ألف متفرج ، والمنصة الرئيسية تتسع لـ 350 شخصا .