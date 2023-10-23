تراند اليوم : شاهد .. أول فيديو للدبابات الإسرائيلية المنتشرة بالقرب من حدود غزة استعدادا للاجتياح البري

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو الدبابات الإسرائيلية المنتشرة بالقرب من حدود غزة، بالتزامن مع اقتراب الاجتياح البري على القطاع.

وحشدت الحكومة الإسرائيلية 300 ألف جندي على حدود القطاع وأصبحوا على استعداد لتنفيذ المهمة، وطلبت من سكان شمال غزة (1.1 مليون شخص) الانتقال إلى جنوب القطاع.

وكشفت مصادر أن الإدارة الأميركية ضغطت على القيادة الإسرائيلية تأجيل عملية الاجتياح البري على غزة بسبب التقدم المحرز على جبهة تحرير الرهائن، والحاجة إلى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة.