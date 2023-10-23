تراند اليوم : العراق: الحكم بالسجن على رغد صدام حسين غيابيا .. والكشف عن التهمة الموجهة إليها

صحيفة الخليج 365 - وكالات: حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث.

وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابياً 7 سنوات "عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021"، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما لكل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.