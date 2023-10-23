شكرا لقرائتكم خبر عن مخيم الزعتري.. تدشين مشروع تشغيل وتطوير عيادات مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشروع تشغيل وتطوير عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

حضر التدشين الأمين العام للهيئة د. حسين بن محمد الشبلي، وعدد من ممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في المخيم.

واستمع فريق المركز إلى إيجاز من المدير الطبي للعيادات تضمن أبرز التدخلات الطبية التي سيجري تقديمها في مشروع المرحلة التطويرية القادمة.

وأعرب د. الشبلي عن شكره وتقديره للمملكة على الدعم السخي الذي يقدمه المركز لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في المخيم، وتحسين وضعهم الصحي.

تفقد مراكز التموين الغذائي

زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، مراكز التموين الغذائي التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مخيم الزعتري، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في المخيم.

واستمع م. البيز من ممثلي برنامج الأغذية العالمي، لشرح موجز عن المشروع الذي يهدف إلى توفير المساعدات الغذائية للاجئين، عن طريق توزيع قسائم إلكترونية شهرية للمستفيدين من خلال تحويلها باستخدام تقنية متقدمة، وتقييدها بمواد غذائية، بحيث يستخدمها المستفيد في المحال التجارية والمخابز بالمخيم.

ويستفيد منها 54 ألف لاجئ لمدة 5 أشهر، بقيمة 6 ملايين و800 ألف دولار أمريكي، موضحين أن الدعم المهم المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، أسهم في توفير الأمن الغذائي للاجئين السوريين.