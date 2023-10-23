شكرا لقرائتكم خبر عن ضاع عمرك وانتي بتسويه غلط بملعقة واحدة بس الباذنجان مش هيشرب زيت نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الباذنجان مش هيشرب زيت نهائيا، يوجد طريقة ويكون خاص بقلي الباذنجان في المنزل بدون استهلاك كمية زيت كبيرة، وهذا المكون متاح للجميع ولا يتم شراؤه بأسعار عالية، كما يوجد طرق عديدة لعمل الباذنجان في المنزل دون اللجوء للقلي في الزيت بشكل نهائي واستبداله بالشوي أو تجهيزه في الفرن، لهذا سنوضح جميع الطرق الممكنة لعمل الباذنجان بدون زيت، وفوائد تناوله بهذه الطرق، وهذا من خلال مقالنا بالسطور القادمة

طريقة لقلي الباذنجان بدون شرب زيت

هناك طريقة بسيطة من خلالها نمنع الباذنجان من استهلاك كمية كبيرة من الزيت وتكون كما يلي:

نقوم بتجهيز الباذنجان شرائح كما نريد.

نترك الباذنجان في مصفاة مع ملح لمدة من الوقت.

نجهز الخلطة المكونة من ملعقة خل وبياض بيض.

نسخن قدر الزيت جيدا قبل بدء القلي.

نعمل على وضع الباذنجان في البيض ثم نبدأ في القلي.

عند الحصول على اللون المناسب نخرجه من الزيت على الفور.

طريقة أخرى لقلي الباذنجان بدون زيت

يمكن استخدام الشوي في الفرن بدلا من القلي في إناء كامل من الزيت لمنع شرب كمية كبيرة، وهي تكون كما يلي:

نقطع الباذنجان لقطع متوسطة حتى تتحمل الطهي في الفرن.

نترك الباذنجان لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من الماء المتواجد بداخله.

نحضر صينية بها القليل من الزيت ونضع الباذنجان من فوقه.

نضع الصينية مع الباذنجان في الفرن ونتركه حتى يستوي بالكامل.

نقوم برفع الشواية للحصول على لون ذهبي من الوجه.

نضيف التوابل والملح ونقدمه للأطفال على الإفطار.

وصفات طهي الباذنجان في المنزل

يوجد أكثر من وصفة لتحضير الباذنجان في المنزل بشكل يفضله الأطفال للاستفادة منه ومنها:

عمل المسقعة التي يفضلها عدد كبير منها والتي تتكون من باذنجان ولحمة مفرومة معا بطريقة سهلة وبسيطة.

متاح وصفة خاصة بوضع الباذنجان في الفرن لعمل طاجن مكون من الخضروات والباذنجان معا.

يوجد نوع من الباذنجان مفضل لدى الجميع وهو المخلل للتناول مع الوجبات الرئيسية بشكل دائم.

الباذنجان المقلي التقليدي، والبابا غنوة الذي يتناوله الجميع.