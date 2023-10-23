شكرا لقرائتكم خبر عن شراب طبيعي على الريق يخفض نسبة السكرفي الدم ويقلل من تركيز الجلوكوزبشكل أذهل الأطباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

السكري من النوع 2 هو حالة يمكن فيها للأطعمة والمشروبات إما أن تساعد أو تعيق مستويات السكر في الدم. هناك مشروب واحد ينصح بشدة بتناوله على الفطور للحفاظ على نسبة السكر في الدم صحية ومستقرة.

يصف داء السكري من النوع 2 ما يحدث عندما ينخفض ​​بشدة إفراز الأنسولين في الجسم. الأنسولين هو هرمون ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي للسكر في الدم. كما يعلم معظم الناس ، يعد الإفطار أمرًا ضروريًا لمن يعانون من هذه الحالة ، حيث ثبت أن مشروبًا واحدًا يحافظ على نسبة السكر في الدم صحية طوال اليوم.





في دراسة نشرت في Science Direct ، تناول الحليب في وجبة الإفطار يساعد على خفض نسبة الجلوكوز في الدم على مدار اليوم ، وقد تم تحليل المزيد.

وفقًا للدراسة ، فإن تغيير روتين الإفطار قد يوفر فوائد لإدارة مرض السكري من النوع 2.

وجد الباحثون أن تناول الحليب مع حبوب الإفطار قلل من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل مقارنة بالماء ، كما أن تركيز بروتين الألبان المرتفع قلل من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل مقارنة بتركيز بروتين الألبان الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أن "العلاج عالي البروتين يقلل أيضًا من الشهية بعد الوجبة الثانية مقارنةً بالمكافئ منخفض البروتين".

ووفقًا للدكتور دوجلاس جوف ، الباحث الرئيسي في الدراسة: "هذا يؤكد أهمية الحليب في وقت الإفطار للمساعدة في هضم أبطأ للكربوهيدرات وللمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.

"أكد خبراء التغذية دائمًا على أهمية وجبة فطور صحية ، ويجب أن تشجع هذه الدراسة المستهلكين على تضمين الحليب."

قد ينطوي اختيار نوع الحليب على اعتبارات مختلفة للأشخاص المصابين بالفعل بداء السكري من النوع 2.

يعتبر الحليب الخالي من الدسم والحليب قليل الدسم أفضل الخيارات لمرضى السكري من النوع 2.

يحتوي الحليب الخالي من الدسم على ما يقرب من 91 سعرة حرارية ، و 0.61 جرامًا من الدهون ، و 12 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 9 جرامًا من البروتين.

قالت منظمة السكري في المملكة المتحدة إن التحول إلى الحليب قليل الدسم ، مثل الحليب شبه منزوع الدسم من الحليب كامل الدسم ، والذي يحتوي على معظم الدهون ، يعد بداية جيدة.

واصلت الجمعية الخيرية الصحية: "لإحداث فرق أكبر ، جرب حليبًا بنسبة 1٪ دسم (أعلى برتقالي) أو حتى حليب منزوع الدسم (أعلى أحمر).

"الحليب قليل الدسم يحتوي على كل فوائد الحليب كامل الدسم ، بما في ذلك الكالسيوم ، وكل ما تخسره هو الدهون."

تشمل خيارات المشروبات الصحية الأخرى للمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم ما يلي:

شاي اعشاب

قهوة غير محلاة

عصير خضار

بدائل الحليب

عصير الأخضر

عصير ليمون خالي من السكر

كومبوتشا.

وجدت دراسة أجريت على الفئران المصابة بداء السكري أن الكمبوتشا تبطئ هضم الكربوهيدرات ، مما يقلل من مستويات السكر في الدم.

كما أنه يحسن وظائف الكبد والكلى.

من المحتمل أن يكون الكمبوتشا المصنوع من الشاي الأخضر أكثر فائدة ، حيث ثبت أن الشاي الأخضر نفسه يخفض مستويات السكر في الدم.

يُنصح بتقليل القهوة أو الكافيين أو مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بسبب تأثيرها على مستويات السكر في الدم.