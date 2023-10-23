شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "الحافلات السريعة".. يعزز منظومة النقل في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد المدينة المنورة خلال المرحلة المقبلة لإطلاق مشروع الحافلات السريعة ذات المسار المحدد BRT، التي تُعد أحد مشاريع التخصيص التي تعمل عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبتمويل من برنامج ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

ويشكل المشروع إضافة نوعية جديدة في منظومة خدمات النقل العام المقدمة لسكان وزوار المنطقة.

ويترجم المشروع الجديد مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله- للمدينة المنورة وزائريها، ويمثل الخيار الأنسب لتعزيز منظومة خدمات النقل العام بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة، والمتوافقة مع متطلبات المخطط الشامل.

كما يُسير المشروع حافلات صديقة للبيئة، ويمتاز بسرعة التنفيذ والتشغيل، وتعزيز الحركة المرورية في أثناء التنفيذ، كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

مساران رئيسيان

ويتكون مشروع الحافلات السريعة (BRT) من مسارين رئيسين بمجموع أطوال 52 كيلومترًأ، ويتضمن 33 محطة وقوف، بطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة.

ويشمل المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36 كيلومترًا، وينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولًا إلى محطة غرب المدينة المنورة، مرورًا بمجموعة من المحطات، أبرزها محطة المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومشروع رؤى المدينة، ومحطة الإستاد الرياضي بالعزيزية.

فيما يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16 كيلومترًا، يبدأ من محطة ميدان سيد الشهداء "جبل أحد"، وصولًا إلى مسجد الميقات، مرورًا بمجموعة من المحطات، من بينها محطة المنطقة المركزية "شمال"، ومحطة الطريق الدائري المتوسط، محطة ميدان العنبرية، ومحطة دار الهجرة.

ومن المقرر تشغيل المشروع بوسائل نقل عام متطورة بمواصفات عالمية، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتساعد على إثراء تجربتهم، وتعزيز حركة التنقل بين المنافذ والمسجد النبوي الشريف، ومواقع التاريخ الإسلامي، بكل يسر وسهولة.