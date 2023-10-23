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تعرف على موعد مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي القوة الجوية العراقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي

وتقام مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية اليوم الإثنين 23 من شهر أكتوبر الحالي 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي البطولة داخل الإمارات.

وكان نادي الاتحاد قد  افتتح مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني،  وعلى الجانب الآخر تعادل القوة الجوية مع سباهان الإيراني في الجولة الأولى، وفاز على أجمك ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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