شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمواجهة القوة الجوية العراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي القوة الجوية العراقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية اليوم الإثنين 23 من شهر أكتوبر الحالي 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمواجهة القوة الجوية

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي نونو سانتو مدرب "العميد" مواجهة القوة الجوية بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود

في خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

خط الهجوم: إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

وكان نادي الاتحاد قد افتتح مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، وعلى الجانب الآخر تعادل القوة الجوية مع سباهان الإيراني في الجولة الأولى، وفاز على أجمك ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.