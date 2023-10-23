شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال - تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، مفاجأة مدوية بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الفريق الأول الكروي بنادي الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الهلال، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

كيسيه يغيب عن مواجهة الأهلي والهلال

حيث أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتضح موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

