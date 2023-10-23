شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكشف موقف مودريتش من الرحيل إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمسك مسئوولي نادي ريال مدريد الإسباني بنجمه الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رافضًا رحيله عن صفوف “المرينجي”.



وأكد جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد الإسباني لصحيفة”الرياضية” السعودي، عدم وجود نية لرحيل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والانضمام إلى دوري روشن السعودي، ردًا على ما تم تداوله في الأيام الماضية.

وقال جوزيه أنخيل: “لا يوجد مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي الدوري السعودي لضم لوكا خلال يناير المقبل، وليس لدينا من الأساس تفكير في رحيله عن الفريق في الوقت الحالي”.

مودريتش يفشل في التسجيل أو صناعة الأهداف مع الريال

وخاض لوكا مودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الموسم الجاري 9 مباريات بواقع 7 مشاركات في “الليجا” ولم ينجح في التسجيل أو الصناعة، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، وكذلك لم يضع بصمته في البطولة القارية.

وكان نادي ريال مدريد أعلن في يونيو الماضي تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لموسم إضافي حتى صيف 2024. ويلعب مودريتش في الريال منذ 2012، وأحرز 23 لقبًا بينها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب بـ”الليجا”.