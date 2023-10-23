شكرا لمتابعة خبر عن أخوان بعمر الـ 16 يمتهنان تصميم الحدائق خلافةً عن والدهما .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - امتهن الأخوان عمر وعيسى مهنة تصميم وتنفيذ الحدائق، والتي تعلما أصولها وأسرارها من والدهما وأخوالهما، وذلك بمحافظة حفر الباطن.

وتحدث الأخوان عن المهنة التي أحباها بشكل كبير، وأن حبهما جاء بعد خروجهما مع والدهما للعمل، حيث انفصلا عن العمل معه بعد إثبات قدرتهما على تحقيق التوازن بين العمل والدراسة.

ويبدأ عملهم بأخذ مقاسات المكان، ثم عمل عدة تصاميم وعرضها على صاحب المكان، وبعد اختيار التصميم تبدأ عملية التنفيذ، من جلب الزرع المناسب، وتنسيقه بالشكل المطلوب.