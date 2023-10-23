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أخوان بعمر الـ 16 يمتهنان تصميم الحدائق خلافةً عن والدهما .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - امتهن الأخوان عمر وعيسى مهنة تصميم وتنفيذ الحدائق، والتي تعلما أصولها وأسرارها من والدهما وأخوالهما، وذلك بمحافظة حفر الباطن.

وتحدث الأخوان عن المهنة التي أحباها بشكل كبير، وأن حبهما جاء بعد خروجهما مع والدهما للعمل، حيث انفصلا عن العمل معه بعد إثبات قدرتهما على تحقيق التوازن بين العمل والدراسة.

ويبدأ عملهم بأخذ مقاسات المكان، ثم عمل عدة تصاميم وعرضها على صاحب المكان، وبعد اختيار التصميم تبدأ عملية التنفيذ، من جلب الزرع المناسب، وتنسيقه بالشكل المطلوب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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