تراند اليوم : بالفيديو: متحدث الأرصاد يكشف عن عقوبة تصل إلى 500 ألف في نظام الأرصاد الجديد

صحيفة الخليج 365: كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني، عن عقوبة مخالفة نظام الأرصاد الجديد.

وقال القحطاني، خلال مداخلة ببرنامج "ياهلا":العقوبات منشورة في نظام الأرصاد وتتراوح ما بين 500 ألف إلى 200 ألف لبعض المخالفات ومن ضمنها مخالفات النشر.

وأضاف: اللجنة القانونية هي من ترى مستوى العقوبة وتحدد طبيعتها، وقد ترى العقوبة عبارة عن تنبيه أو تحذير للشخص.

وأشار: هناك 14 مخالفة موزعة ما بين درجات متفاوتة تصل إلى 500 ألف كالمخالفات الجسيمة المتعلقة بتشغيل رادارات مخالفة أو تقنيات معنية بالأرصاد مخالفة.

وتابع: هناك بعض المخالفات المتعلقة بالنشر والتي قد تصل إلى 200 ألف.