تراند اليوم : هل تتكرر حرب 2006 بين ‎لبنان وإسرائيل؟.. محلل سياسي يُجيب

صحيفة الخليج 365: استبعد الكاتب السياسي أسعد بشارة، توسيع جبهات القتال وتكرار حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل.

وقال بشارة عبر قناة الحدث، إن وتيرة العمليات التي تنفذ بين لبنان وإسرائيل ارتفعت ولكنها لم تصل لمواجهة كبرى كحرب 200‪6

وأشار إلى وجود عوامل تدفع إيران للتردد، رغم أنه من مصلحتها رفع منسوب المواجهة مع إسرائيل لتخفيف الضغط عن حماس في غزة.

وبين أن من هذه العوامل دخول أمريكا على الخط، ومجيئ الأساطيل الأمريكية التي تعني تهديدا مباشر بضرب حزب الله أو إيران.

إضافة إلى تخوف حزب الله من تكرار ما يحدث في غزة على الأراضي اللبنانية، لذلك هم لا يندفعون لفتح الجبهة بشكل كامل مع إسرائيل بإطلاق صواريخ بعيدة المدى أو اقتحام حدود وكل مايحدث هو عمليات موضعية، ويبقى كلام طهران عالي فوق المنابر فقط.