شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: رسالة الحرمين الشريفين ستصل للعالم رقميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن من ضمن مرتكزات الرئاسة الدينية، التحول الرقمي في جميع مفاصلها، وتفعيل التطبيقات الذكية.

وأشار خلال لقائه عددًا من القيادات الدينية، إلى ضرورة إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم رقميًا، وباللغات العالمية، والانطلاق نحو الريادة الدينية.

بالإضافة إلى تقليص حاجز المكان والزمان، باستثمار التطبيقات والأيقونات المعرفية الحديثة، ذات السلاسة والثراء المعلوماتية، بكفاءات وطنية مؤهلة، تعمل على تقديم الخدمات الدينية، وإتقان العمل، وتبني الإبداع، وتحقيق الهداية، وفق المنهج الوسطي المعتدل، المستمد من الكتاب والسنة.

البرامج الدينية النوعية الرقمية

وأوضح السديس، أن ضمن خطة رئاسة الشؤون الدينية الاستراتيجية المستقبلية، زيادة البرامج الدينية النوعية الرقمية، وجعلها في مقدمة أولوياتها، لتسهم بشكل فعال من رفع مستوى الوعي الديني لقاصدي الحرمين الشريفين، ونقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة.