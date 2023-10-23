شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من مسئوولي الاتحاد قبل الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي القوة الجوية العراقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي ونظيره نادي القوة الجوية العراقي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية اليوم الإثنين 23 من شهر أكتوبر الحالي 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

تطورات جديدة في ملف أجانب الاتحاد السعودي

ويستمر الحديث بشأن مستقبل اللاعبين الأجانب داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خاصةً مع اقتراب نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل.

وحسب الإعلامي "خالد عبد العزيز"، أوضح أن هناك تغييرات كبرى في نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير.

وأضاف خالد عبد العزيز، أن الإدارة قررت الإستغناء عن دفعة من الأجانب، بواقع ثلاثي من قائمة الأجانب في العميد.

وتابع الإعلامي الرياضي، أن إدارة اتحاد جدة قررت التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض الراحلين من الأجانب، من أجل تعزيز قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المباريات الأخيرة، بعد أن تراجع مستوي العديد من اللاعبين الأجانب بداية من هذا الموسم مثل المغربي حمدالله والبرازيلي رومارينيو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الفتح صاحب المركز السادس.