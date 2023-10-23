أمانة المدينة تلزم مقاولا بإعادة السفلتة

ألزمت أمانة منطقة المدينة المنورة للمرة الثانية مقاولا بإعادة تنفيذ السفلتة وفقا للشروط والمواصفات، وأجبرت مقاول مشروع طريق عمر بن الخطاب بإعادة سفلتة جزء من الطريق لعدم تحقيق الجودة المطلوبة، في حين سبق وأن ألزمت في أغسطس 2022، مقاولا بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة وفقا للشروط والمواصفات الفنية لطريق المطار.

جاء إلزام الأمانة بعد انتهاء تنفيذ تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع الدائري الثاني، وشهد الدوار عددا من الإضافات وأعمال والتكسية، لكن مع إعادة السفلتة الأخيرة طلبت إعادة كشط السفلتة وتنفيذها وفق الشروط والمواصفات المطلوبة.

وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع على تطبيق أسس الجودة الفنية وانطلاقا من السعي إلى تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة في جميع المشاريع المنفذة.