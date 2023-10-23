أمانة المدينة تلزم مقاولا بإعادة السفلتة

جاء إلزام الأمانة بعد انتهاء تنفيذ تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع الدائري الثاني، وشهد الدوار عددا من الإضافات وأعمال والتكسية، لكن مع إعادة السفلتة الأخيرة طلبت إعادة كشط السفلتة وتنفيذها وفق الشروط والمواصفات المطلوبة.
وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع على تطبيق أسس الجودة الفنية وانطلاقا من السعي إلى تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة في جميع المشاريع المنفذة.
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