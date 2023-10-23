شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي "سعودي" يكشف حجم ثروة إسماعيل هنية.. ويعلق: يعيش حياة الترف ويجلب البؤس لغزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزير الخميس، عن حجم ثروة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ثروة إسماعيل هنية

وقال الخميس نقلا عن صحيفة "التايمز" أن ثروة إسماعيل هنية تقدر بـ4 مليارات دولار. مشيرا إلى أنه يعيش حياة الترف بين الدوحة وإسطنبول بينما يعاني شعبه في غزة.



الحرب

وأضاف، الحرب التي بدأتها حماس خلال الأسبوع الماضي تهدد الآن بجلب المزيد من البؤس إلى 2.3 مليون شخص يعيشون تحت حكمه الوحشي في غزة. ومع ذلك، يبدو أن هنية (61 عاماً) مصمم على الاستمرار في هذا المسار.



اختلاس

وتابع، دخله غامض مثل تمويل مجموعته. ويُزعم أنه اختلس أموالاً خيرية وفرض ضرائب على استخدام الأنفاق للمرور من وإلى غزة. بل إن لديه شركات تعمل خارج غزة.

واختتم، على الرغم من أن غزة قد توفر دخله، إلا أنه لا يظهر سوى القليل من علامات الاهتمام بشعبها. وعندما حذرت إسرائيل سكان الشمال الأسبوع الماضي من ضرورة التحرك جنوبا لتجنب العمل العسكري، انتقد هنية ذلك. وقال: "لا للتهجير من غزة، ولا للتهجير من غزة إلى مصر". وعندما قال ذلك، كان يقيم في فندق فور سيزونز في الدوحة، الذي تدفع ثمنه قطر.