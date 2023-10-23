ستصبحي بنت العشرين عام .. كولاجين طبيعي اقوى من ابر البوتوكس لاخفاء التجاعيد المناطق الداكنه

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عدن - ياسمين التهامي -

من بين المكونات الطبيعية التي اكتسبت شهرة متزايدة في عالم العناية بالبشرة، يأتي الكولاجين على

رأس القائمة يعد الكولاجين بروتينًا رئيسيًا في الجلد والأنسجة المرنة في الجسم، ويمثل حوالي 75-80٪ من وزن الجلد وباعتباره المكون الأساسي للألياف التي تمنح الجلد قوته ومرونته، فإن الكولاجين يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة البشرة وشبابها فوائد الكولاجين للبشرة تشمل تحسين مرونتها ومظهرها العام بفضل قدرته على ربط الجزيئات المائية، يساعد الكولاجين في ترطيب البشرة والحفاظ على رطوبتها الطبيعية. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، مما يعزز مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

مكونات زيت الكولاجين



زيت الكولاجين الطبيعي الخام. إليك قائمة المكونات وطريقة التحضير وطريقة الاستخدام:

كوب صغير من زيت دوار الشمس (يمكن استخدام زيت الزيتون كبديل)

عود لبان الدقر (حوالي نصف عود)

ورق زيتون (اختياري)

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق النشا

زيت لوز أو زيت سمسم أو زيت آخر مماثل

طريقة تحضير زيت الكولاجين

قم بتسخين زيت دوار الشمس في وعاء على نار متوسطة.

أضف عود لبان الدقر إلى الزيت المسخن واتركه لمدة دقيقتين.

بعد ذلك ، قم بتصفية الزيت لفصل لبان الدقر عنه.

إذا كنت ترغب في استخدام ورق الزيتون ، قم بتسخينه مع الزيت لمدة قليلة ثم قم بتصفيته.

أضف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق النشا وقم بتحريك المزيج جيدًا.

بعد ذلك ، أضف كمية مناسبة من زيت اللوز أو زيت السمسم (أو أي زيت آخر مماثل) واستمر في التحريك حتى يتجانس الزيت.

طريقة الاستخدام

نقوم بتخزين زيت الكولاجين الناتج في زجاجة غير قابلة للتسرب وتخزينه في مكان بارد وجاف.

يمكن استخدام الزيت على البشرة بشكل يومي.

قم بتدليك الزيت برفق على البشرة واتركه لبضعة دقائق للامتصاص.

بعد ذلك ، يمكن لفرك الزيت بلطف أن يكون مفيدًا لتحسين تدفق الدم والترويق والاسترخاء.

يمكن استخدام الزيت أيضًا لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم عن طريق تدليكه فوقها برفق.

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