شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم طلب الخلع بسبب خلافات بسيطة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق ، حكم طلب الزوجة الخلع من زوجها بسبب خلافات ، على الرغم من أنه صاحب خلق ودين وقائم بأغلب واجباته .

وقال المطلق : “بأن الخلع هو طلب من الزوجة بفسخ النكاح ، وتعيد مهرها إلى زوجها أو ما يرتضيه الزوج” .

ولفت إلى أن طلب يجوز طلب الخلع مع وجود سبب ، مشيراً إلى جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت الخلع من زوجها ، فقال النبي : هل تردين عليه حديقته ، فقالت : نعم ، فقال النبي لزوجها : طلقها تطليقة .

وأضاف المطلق ، إذا كانت الحياة بين الزوجين مستقيمة ، فلا يجوز الخلع ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

وقدم المطلق نصيحة للنساء ، قائلاً : “يجب على النساء أن يتعقلن ، لأننا رأينا نساء طلبت الخلع وندمن أشد الندم ، مضيفاً أن ليس بالضرورة أن يناسب الخلع جميع النساء .