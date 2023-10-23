تراند اليوم : شاهد.. فتاة تعرض الزواج على الفنان عايض القرني بعد انفصاله عن زوجته هبة الحسين.. وتعلق: "ما تستاهل"

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة تعرض الزواج على الفنان عايض القرني بعد انفصاله عن زوجته هبة الحسين.

وأبان الفيديو فتاة تعرض أغنية لعايض خصصت لهبة يقول فيها "يا عوض عمري وباقي سنيني" وعلقت عليها ما تستاهل الأغنية ثم وجهت رسالة للمطرب عايض يوسف، قائلة: "تعال تزوجني أنا" وهو ما أضحك زميلاتها المتواجدات معها.

يذكر أن إعلان هبة الحسين انفصالها عن عايض القرني بشكل مفاجئ أثار جدلا واسعا بين الجمهور في الوسط الفني.