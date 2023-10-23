السعودية | 3 وفيات بحادث تصادم بـ”العقيق كرا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تلقت الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي، بلاغًا اليوم (الأحد)، يفيد بوجود حادث تصادم على طريق “العقيق كرا الصايده”.

وأوضحت الهيئة أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود 6 إصابات منها اصابتان خطيرتان وإصابة متوسطة و3 حالات وفاة، وتم نقل المصابين لمستشفى العقيق العام.

وأشارت إلى أنها أجرت إسعافات أولية للمصابين بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي، كما استجابت للبلاغ خلال 12 دقيقة من وروده، مشددة على سرعة الاتصال بـ 997 في حال وقوع أي حالة إسعافية والابتعاد عن التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.