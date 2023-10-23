شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الاثنين 23 من شهر أكتوبر الحالي نحو ملاعب العالم حيث ينتظرهم عددا من المباريات، أبرزها مباراة توتنهام ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات دوري أبطال آسيا على رأسها الهلال أمام مومباي سيتي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة



أولماليك X سباهان أصفهان – الساعة 5 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC

اتحاد جدة X القوة الجوية – الساعة 7 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC

الشارقة X ناساف كارشي – الساعة 7 مساء على قناة 2 beIN Sports AFC

نافباخور نامانجان X نساجي مازاندران – الساعة 7 مساء

الهلال X مومباي سيتي – الساعة 9 مساء على قناة 2 beIN Sports AFC

السد X الفيصلي – الساعة 9 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام هوتسبير X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



فالنسيا X قاديش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



أودينيزي X ليتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي



فاتح قرا جمرك X أضنة ديمرسبور – الساعة 8 مساء

طرابزون سبور X ألانيا سبور – الساعة 8 مساء