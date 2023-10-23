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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الاثنين 23 من شهر أكتوبر الحالي نحو ملاعب العالم حيث ينتظرهم عددا من المباريات، أبرزها مباراة توتنهام ضد فولهام فى ، فضلا عن مباريات دوري أبطال آسيا على رأسها الهلال أمام مومباي سيتي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة  


أولماليك X سباهان أصفهان – الساعة 5 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC

اتحاد جدة X القوة الجوية – الساعة 7 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC

الشارقة X ناساف كارشي – الساعة 7 مساء على قناة 2 beIN Sports AFC    

نافباخور نامانجان X نساجي مازاندران – الساعة 7 مساء      

الهلال X مومباي سيتي – الساعة 9 مساء على قناة 2 beIN Sports AFC      

السد X الفيصلي – الساعة 9 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC        

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  


توتنهام هوتسبير X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2          

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة  

 
فالنسيا X قاديش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1                    

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة    


أودينيزي X ليتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                          

فيورنتينا X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1              

مواعيد مباريات الدوري التركي  


فاتح قرا جمرك X أضنة ديمرسبور – الساعة 8 مساء                

طرابزون سبور X ألانيا سبور – الساعة 8 مساء

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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