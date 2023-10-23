بحبة بهار واحدة ودعي الكرش والزوائد الارداف تناولها قبل النوم تخلصك منه في يوم واحد تخسس البطن

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عدن - ياسمين التهامي -

في النهاية، يمكن تناول هذا المشروب الصحي واللذيذ يوميًا قبل الوجبات الرئيسية للمساعدة في إزالة الدهون الزائدة في منطقة البطن وتحقيق الوزن المثالي.



يجب أن يتم تناوله بانتظام ومع الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة للحصول على أفضل النتائج.

لا تنسي أن تستشيري طبيبك قبل تبني أي نظام غذائي جديد أو تناول أي مكملات غذائية.

ثم تناوله مرتين بالأسبوع صباحا ومساءا قبل النوم، وستشعر بالفرق خلال فترة قصيرة.

فوائد الهيل:

الحبهان، المعروف أيضًا باسم الهيل في العديد من البلدان، يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الغذائية، ومن بين الفوائد البارزة التي نستفيدها منه يمكن ذكرها كالتالي:

1. يعمل كمضاد للالتهابات ويحمي من العديد من الأمراض.

2. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

3. يساعد في حل مشاكل الهضم مثل قرحة المعدة ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. يعالج رائحة الفم الكريهة ويساعد في الحفاظ على نضارة النفس.

5. يستخدم كمضاد للجراثيم ويعتبر فعالًا جدًا في قتل البكتيريا الضارة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفوائد الحبهان أن تتضمن تحسين عملية الهضم وزيادة معدل الأيض عند إضافته إلى المشروبات والوجبات. على سبيل المثال، إضافة التوابل مثل الشمر والقرنفل إلى المشروبات والحساء يمكن أن يساعد في تسريع عملية فقدان الوزن، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية.

في ظل الظروف الراهنة، تؤثر السمنة على العالم بأسره. ويعزى الكثير من اللوم على وباء التاج الجديد، الذي غير أنماط الحياة حول العالم وأجبرنا على البقاء في المنزل لفترات طويلة. وبسبب الخوف من انتشار العدوى، قد اضطر الكثيرون إلى التخلي عن أي نشاط خارج المنزل.

تنصح الخبراء بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم. وتستخدم بذور الهيل كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على مواد كيميائية تزيد من حركة الطعام في الأمعاء، وبالتالي يمكنها علاج مجموعة متنوعة من الأمراض مثل حرقة المعدة والتقلصات المعوية والقولون العصبي والغازات المعوية والإمساك وآلام الكبد والمرارة وفقدان الشهية. كما يمكن استخدامها لعلاج نزلات البرد والسعال والتهاب الشعب الهوائية. وتحتوي بذور الهيل أيضًا على فوائد صحية أخرى مثل تخفيف التهاب مجرى الهواء والفم والحلق.

عادةً ما يحدث تناول الطعام بشكل مفرط بعد العشاء عندما يكون الشخص في حالة هدوء وراحة.

ويعد تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفاز أحد أسهل الطرق لتخريب نظام الغذاء الصحي، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال إغلاق المطبخ بعد ساعة معينة من الليل أو بتناول وجبات خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية لا تتجاوز 100 سعرة حرارية.

ويحذر خبراء التغذية من استخدام مدرات البول كوسيلة لفقدان الوزن، حيث ثبت أنها تزيد من إفراز البول وتزيل مؤقتًا كميات كبيرة من الماء من الجسم، مما قد يؤدي إلى فقدان وزن مؤقت.

وللأسف، فإن هذا التخفيض في الوزن سرعان ما يعود بعد تناول السوائل والظهور مرة أخرى.

وبدلاً من ذلك، ينصح باتباع علاجات عشبية مثل الحشو والتشبع وكبح الشهية للمساعدة في فقدان الوزن

ويمكن تحقيق ذلك من خلال إزالة النفايات من الجسم واتباع نظام غذائي غني بالألياف، كما يوصي به المعالجون بالأعشاب.