شكرا لقرائتكم خبر عن بطرق بسيطة وطبيعية ..نظف رئتيك بـ 6 خطوات سهلة وآمنة وخلصها من السموم .. تعرف عليها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تُعرض الإصابة بفيروس و الأشخاص لحدوث مشاكل في الرئة، ليصبحوا غير قادرين على التنفس بشكل طبيعي، ما يسبب عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي 7 خطوات لتنظيف الرئتين، وفقًا لموقع timesnownews.

استنشاق البخار:



لطالما كان استنشاق البخار علاجًا شائعًا لنزلات البرد والسعال، بعد أن تواجه الرئتان ملوثات من أي نوع، يمكن أن يتجمع المخاط في الرئتين لالتقاط الميكروبات ومسببات الأمراض، مما يساهم في الشعور باحتقان الصدر وانسداده وثقله.

العلاج بالبخار، أو استنشاق البخار، يتضمن استنشاق بخار الماء لفتح الشعب الهوائية ومساعدة الرئتين على تصريف المخاط، ونظرًا لأن أخذ البخار يعزز أيضًا الرطوبة في الهواء الذي يتنفسه المرء، فإنه يخفف من إزعاج أولئك الذين تزداد حالتهم الرئوية سوءًا في الهواء البارد أو الجاف.

ويمكن أن يضيف استنشاق البخار الدفء والرطوبة إلى الهواء، مما قد يحسن التنفس ويساعد على تفكيك المخاط داخل الشعب الهوائية والرئتين.

ويوفر أيضًا استنشاق بخار الماء راحة فورية ومساعدة الأشخاص على التنفس بسهولة أكبر، فبعد عامين من اكتشاف فيروس كورونا، نشر باحثون إيطاليون دراسة حول فعالية استنشاق البخار للمساعدة في التخفيف من عدوى SARS-CoV-2.

وجد الباحثون المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهي حالة رئوية تجعل التنفس أكثر صعوبة، أن العلاج باستخدام قناع البخار أدى إلى انخفاض معدلات ضربات القلب ومعدلات التنفس بشكل ملحوظ مقارنة بالعلاج غير البخاري.

السعال الخاضع للسيطرة:

وفقًا لكليفلاند كلينك، فإن "السعال الفعال (أو الخاضع للسيطرة) لديه القوة الكافية لتخفيف المخاط وحمله عبر الممرات الهوائية دون التسبب في تضييقها وانهيارها.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، فإن السعال هو طريقة الجسم لطرد السموم بشكل طبيعي التي يحتجزها في الأغشية المخاطية، فيمكن للناس اتباع الخطوات التالية لتنظيف رئتيهم من المخاط الزائد:

-اجلس على كرسي أو على حافة سريرك مع وضع قدميك على الأرض.

-انحن قليلاً إلى الأمام، الاسترخاء، اثنِ ذراعيك على بطنك.-تنفس ببطء من خلال أنفك.

-قم بالزفير ببطء أثناء الانحناء للأمام، وادفع الذراعين ضد المعدة.

-السعال 2-3 مرات من خلال فم مفتوح قليلاً (في حالة سعال قصير وحاد).

--السعال الأول يخفف المخاط ويحركه عبر الشعب الهوائية.

السعال الثاني والثالث يمكنك من سعال المخاط صعودا وهبوطا.

-استنزاف المخاط من الرئتين، قد تؤدي هذه الممارسة إلى تحسين التنفس والمساعدة في علاج التهابات الرئة أو الوقاية منها.

التمرين:

أدرك ممارسو اليوجا أهمية حركات المفاصل والرئتين وممارسة الحركات التي تساعد على صحة القلب والرئتين، فيمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية للأفراد، كما تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب.

وتعمل التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية، مما يجعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون الزائد الذي ينتجه الجسم عند ممارسة الرياضة.

وتساعد التمارين المنتظمة العضلات على تعلم استخدام الأكسجين بشكل أكثر كفاءة وإنتاج كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون، فيجب على أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي أو الربو استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في نظام تمرين جديد.

سعة الرئة:

التنفس بالشفاه، والتنفس البطني، والتدريب المتقطع، قد تساعد تمارين التنفس العميق في زيادة سعة الرئة، على سبيل المثال، تقول مؤسسة الرئة البريطانية إن التنفس العميق يمكن أن يساعد في إزالة المخاط من الرئتين بعد الالتهاب الرئوي، مما يسمح لمزيد من الهواء للدوران.

الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين، فأفادت دراسة حديثة شملت أكثر من 1000 بالغ في كوريا أن الأشخاص الذين يشربون ما لا يقل عن كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يتمتعون بوظيفة رئة أفضل من أولئك الذين لم يشربوا شيئًا.

الأطعمة المضادة للالتهابات:

إن غمر الرئتين أو المسالك الهوائية بالمخاط ليس سوى استجابة التهابية (دفاعية) للجسم عندما يتلامس مع مسببات الأمراض أو مسببات الحساسية أو الإصابة.

يمكن أن يؤدي التهاب الممرات الهوائية إلى صعوبة التنفس ويسبب الشعور بالثقل والاحتقان في الصدر، ويمكن أن يقلل تناول الأطعمة المضادة للالتهابات من الالتهاب لتخفيف هذه الأعراض.

قم بتضمين هذه الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي لمكافحة مشاكل الرئة ولتنظيف رئتيك، استخدم الكركم الخام (الطازج) أو الكركم المجفف في الطهي، وتناول الكثير من الخضار الورقية، والتوت، والزيتون، والجوز، والفاصوليا، والعدس.