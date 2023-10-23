انت الان تتابع قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 5:33 صباحاً

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينياً على الأقل من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد دهم عددٍ من المنازل في البلدة. وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من المدخل الشمالي ومخيم عقبة جبر، واعتقلت 6 أشخاص من بينهم طبيب في مستشفى أريحا، وأسير محرّر، وذلك عقب دهم منازلهم في المخيم، مضيفة أن القوات تواصل اقتحام المخيم برفقة جرافة عسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا بلدة بني نعيم جنوب الخليل، واعتقلت 11 مواطناً على الأقل.

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