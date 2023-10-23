انت الان تتابع بسبب السرعة.. "المرور" يحذّر من مخاطر انزلاق المركبات خلال الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر المرور السعودي من مخاطر انزلاق المركبات خلال حالات هطول الأمطار، مشدداً على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.

وأوضح المرور في إنفوجرافيك بحسابه على "إكس"، أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة، وتقل تدريجياً إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.

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