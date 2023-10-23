انت الان تتابع تراجع طفيف لأسعار النفط.. برنت عند 91.14 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 5:39 صباحاً

شهدت أسعار النفط مع بداية تعاملات اليوم (الإثنين)، تراجعاً طفيفاً في ظل حالة القلق والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بأكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعاً في العقود بأكثر من 1% في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات.

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