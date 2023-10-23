انت الان تتابع تطبيقات المياه المعبأة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل شركةُ ابار الخليج للاتصالات وتقنية المعلومات، عبر تطبيقها الإلكتروني "ابار - abar"، تقديمَ خدماتها في مجال توصيل المياه المعبّأة، وتأكيد مدى انتشارها وقوتها في تلبية احتياجات العملاء داخل المملكة.

ويعدّ تطبيق "ابار" من أكثر التطبيقات شائعة الاستخدام بين المستهلكين في مجال توصيل المياه المعبأة، يوفر للمستهلك خيارات متعددة من العلامات التجارية وبأسعار وخدمات منافسة؛ حيث كانت السمة السائدة بين أشهر تطبيقات توصيل المياه المعبأة في السعودية، أن تفرض على المستخدم خيارًا محددًا من حيث نوع العلامة التجارية.

ويعمل التطبيق في نسخته الجديدة والمزمع انطلاقه خلال أيام؛ على إتاحة خيار سقيا المساجد بشكل نوعي ومتخصص، مع احتفاظه بمزاياه الحالية تجاه المستخدمين التي تشمل: ضمان عدم التأخير، ونسبة "100%" تعويضات عن الأخطاء الناشئة عن عملية التوصيل، وخدمة عملاء على مدار الساعة.

يذكر أن تطبيق "ابار" يخدم أكثر من "90" مدينة ومحافظة سعودية، استطاع أن يكسب فيها ولاء الآلاف من المستخدمين، كما يرتبط بشراكات استراتيجية توفر للعملاء مفهومًا يتجاوز كونها مجرد خدمة توصيل، إلى حزمة من الخدمات تناسب احتياجاتهم وتحترم رغباتهم، آخذةً في الاعتبار كل خطوة معهم لتكون الخيار الأمثل لهم دائمًا.

لتحميل التطبيق:

https//:onelink.to/abar_app