استشهاد 82 فلسطينيًّا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 6:02 صباحاً

استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين صباح اليوم في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 30 فلسطينيًّا استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وما زال العديد من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي، كما استُشهد 29 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي استهدف كذلك منزل فلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقهما انتشلت 22 شهيدًا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في حي النصر بمدينة غزة ومخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. كما أكد مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة أن 200 فلسطيني استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية في وسط القطاع، وأصيب المئات بجروح؛ مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تواصل انتشال المزيد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية والمنازل التي ما زالت تتعرض للقصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على قطاع غزة.

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