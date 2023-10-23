شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. أكثر من 40 مزارعًا يشاركون في مهرجان الزيتون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق بمنطقة تبوك غدًا الثلاثاء، أولى فعاليات مهرجان الزيتون في نسخته الثالثة، بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، ويستمر 5 أيام، بمشاركة أكثر من 40 مزارعًا للزيتون في المنطقة.

ويأتي المهرجان استمرارًا لتحقيق أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تسعى من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين على فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم الزراعية، لا سيما منتجات الزيتون ومشتقاته والتعريف بها، إلى جانب الصناعات التحولية التي تنتج منه.

أجود أصناف الزيتون

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة م. هزاع بن الأفنس الرويلي، أن المهرجان سيعرض أجود أصناف الزيتون الذي تشتهر بإنتاجه تبوك، وما يستخرج منه من منتجات تحويلية، لاسيما زيت الزيتون والمخللات وخلافها.

وأكد أن منطقة تبوك تحوي ما يزيد على مليون و300 ألف شجرة زيتون، بواقع إنتاجي يتجاوز 65 ألف طن من الزيتون، وأكثر من 8450 طنًا من الزيت، من أصناف الأربوكينا والأربوسانا والنيبالي والصوراني.

وتُعد المهرجانات نافذة تسويقية ومركزًا لعرض مختلف المحاصيل الزراعية، كما تعد تحولًا إيجابيًا ومحفزًا لوضع بصمة في مسيرة التنمية الزراعية بالمنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وبشكل دائم على تقديم كل التسهيلات لجميع مزارعي المنطقة، نظرًا إلى ما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والصحية، وما تحمله من فوائد غذائية كبيرة.