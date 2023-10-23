شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناخي يؤكد تحول الإعصار تيج للدرجة الثالثة ويحدد أماكن الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، إن الإعصار تيج تحول إلى الدرجة الثالثة، متوقعًا أن هذه الحالة المدارية ستتمركز الحالة على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عمان واليمن وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن.

وتوقع "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، هطول أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا، مع احتمال وقوع فيضانات محلية في الأودية والمناطق المنخفضة "خاصة ظفار- عمان والمهرة - اليمن" وما حولها.

طقس المملكة

وعن طقس المملكة، أكد "الحصيني" استمرار موسم الوسم 1445هـ خلال "36" ساعة القادمة من اليوم الأثنين 8 ربيع ثاني إلى الثلاثاء 9 ربيع ثاني 1445هـ على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال غرب القصيم تمتد إلى العراق واليمن وسلطنة عمان والإمارات بأمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة.

تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كذلك على أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.