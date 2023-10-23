شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متباينة الشدة.. طقس المدينة المنورة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي العلا والعيص.

أوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 ليلا.

أمطار خفيفة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظة خيبر.

أوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 ليلًا.