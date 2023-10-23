شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج حشيش وكوكايين وقات في الرياض وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لاتخاذه وحدة سكنية وكرًا لترويجه 8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و12,082 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الكوكايين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود، لمحاولتهم تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/GUw9zFxGVA — حرس الحدود السعودي (@BG994) October 22, 2023

This is a Twitter Status بمنطقة جازان يقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.