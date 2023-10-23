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شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح تفاصيل إعصار تيج واحتمالية تأثيره على عمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ عبدالله المسند، تفاصيل إعصار تيج، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يضرب مركز الإعصار الساحل الجنوبي الشرقي لليمن محافظة المهرة الليلة في وقت متأخر.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أنه من المتوقع أن يتأثر الجزء الجنوبي الغربي من عمان وعلى وجه التحديد محافظة ظفار عبر أذرعة الإعصار.”
وأوضح أن شدة الإعصار تحول من إعصار من الدرجة الثالثة إلى إعصار من الدرجة الثانية، ومتوقع أن ينخفض إلى الدرجة الأولى مساء اليوم.
وتابع:” أن سرعة دوران الرياح حول عين الإعصار: 175كم في الساعة، وسرعة هبات الرياح: 215كم في الساعة”، لافتًا أن اتجاه الحركة شمال غرب، والسرعة الأفقية 17كم في الساعة.