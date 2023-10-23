شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح تفاصيل إعصار تيج واحتمالية تأثيره على عمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ عبدالله المسند، تفاصيل إعصار تيج، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يضرب مركز الإعصار الساحل الجنوبي الشرقي لليمن محافظة ⁧‫المهرة‬⁩ الليلة في وقت متأخر.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أنه من المتوقع أن يتأثر الجزء الجنوبي الغربي من ⁧‫عمان‬⁩ وعلى وجه التحديد محافظة ⁧‫ظفار‬⁩ عبر أذرعة الإعصار.”

وأوضح أن شدة الإعصار تحول من إعصار من الدرجة الثالثة إلى إعصار من الدرجة الثانية، ومتوقع أن ينخفض إلى الدرجة الأولى مساء اليوم.

وتابع:” أن سرعة دوران الرياح حول عين الإعصار: 175كم في الساعة، وسرعة هبات الرياح: 215كم في الساعة”، لافتًا أن اتجاه الحركة شمال غرب، والسرعة الأفقية 17كم في الساعة.