لمُحبي القهوة.. هذا المعدل الطبيعي من الكافيين للحفاظ على الصحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 8:07 صباحاً

وجّه تجمُّع الرياض الصحي الأول، مجموعة من النصائح للالتزام بشرب الحد الطبيعي من الكافيين للحفاظ على الصحة. وقال التجمُّع لمُحبي القهوة، إن الالتزام بالحد الأقصى للكافيين يومياً والمحدّد بـ 400 ملجم ضرورة للحفاظ على الصحة. وأضاف في إنفوجرافيك على حسابه في "إكس"، أن الحد الطبيعي يوازي ما مقداره 4 أكواب يومياً من القهوة السوداء.

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