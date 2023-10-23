أكثر من 7.4 مليون خلال أسبوع.. إجمالي حركة عبور المركبات على طـرق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 8:19 صباحاً

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي والتي بلغت أكثر من 7.4 مليون مركبة. وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.6 مليون مركبة، تليها طرق الرياض بأكثر من 1.3 مليون، ثم المنطقة الشرقية مليون مركبة. وجاءت طرق المدينة المنوّرة في المرتبة الرابعة بإجمالي 594 ألف مركبة، ثم القصيم 513 ألفاً، وعسير 277 ألفاً، وتبوك 230 ألف مركبة وحائل 221 ألفاً. وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق الجوف تخطى 164 ألفاً ونجران 145 ألفاً ثم جازان 120 ألفاً والباحة 115 ألفاً والحدود الشمالية 114 ألفاً.

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