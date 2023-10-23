انت الان تتابع نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار.. "صحة الجوف": بهذه الحالات توجّهوا للطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 8:32 صباحاً

وجّهت المديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف مجموعة من النصائح لمرضى الربو خلال حالات هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم. وأوضحت "صحة الجوف" أن المطر والهواء البارد من مهيّجات الربو ويجب الحرص على تجنبهما قدر الإمكان، وعند الاضطرار للخروج في هذه الأجواء يجب تغطية الرأس والفم والأنف. ووجّهت مرضى الربو بضرورة حمل البخاخ الإسعافي "موسّع الشُّعب" بشكلٍ دائم، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب. وتابعت "صحة الجوف" في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن هناك حالات تستدعي التوجه إلى أقرب مركز طوارئ وهي حدوث ازرقاق في الشفتين واللسان أو الأطراف، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وفي حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.

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