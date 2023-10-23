فيديو.. لقطات من جنوب غرب عمان تُظهر اقتراب الإعصار "تيج" من اليابسة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 8:38 صباحاً

رصدت مقاطع فيديو من جنوب غرب سلطنة عمان صباح اليوم، السحب المصاحبة لجدار الإعصار "تيج" وهي تقترب من اليابسة في السلطنة. وتُبَين المقاطع حجم السحب التي يدفع بها جدار الإعصار نحو اليابسة وسط تحذيرات متواصلة وتأهب لأي طارئ في سلطنة عمان. ووفقًا لآخر المعلومات فقد انخفضت سرعة الإعصار إلى أقل من 165 كم في الساعة، ويتجه نحو الشمال الغربي؛ حيث يُتوقع أن تضرب عين الإعصار -خلال ساعات- الأراضي اليمنية الجنوبية، ويُتوقع وصول تأثيره إلى السعودية خلال الأيام القادمة.

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