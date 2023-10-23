انت الان تتابع إعصار "تيج" يتراجع إلى الدرجة الثانية.. طبيعة التصنيف يوضحه "الأرصاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني للأرصاد بالمملكة: إن تصنيف إعصار تيج تراجع وفق الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية.

وأوضح "الأرصاد" أنه وفق النموذج العددي السعودي والتحديثات والمتابعة لحركة إعصار تيج حتى الساعة 7 من مساء اليوم؛ تراجع تصنيف الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح ما بين 85 إلى 95 عقدة.

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