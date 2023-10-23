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تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يعلن عن شرطين لإلغاء العملية البرية في غزة

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صحيفة الخليج 365: قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة إذا أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.

وأضاف كونريكوس: "إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين، وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ 212 واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب". حسب الإذاعة ABC الأسترالية

وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر".

وتابع: "القوات الإسرائيلية "ستعمل على تفكيك حماس تماما" وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كامل حتى لا تعود تشكل بعد الآن تهديدا للمدنيين الإسرائيليين"..

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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