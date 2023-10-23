تراند اليوم : بلجيكا.. مفاجأة بشأن الإرهابي الذي قتل شخصين بسلاح رشاش في بروكسل

صحيفة الخليج 365: قال ممثلو الادعاء إن المسلح التونسي عبدالسلام الذي قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين بالرصاص في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، فر من سجن تونسي.

طلب التسليم

وتلقت السلطات البلجيكية طلب التسليم في أغسطس 2022 لكن لم يتم التعامل معه.

خزانة الملفات

وأوضح المدعي العام في العاصمة البلجيكية، تيم دي وولف، أن ملف التسليم تم استلامه في سبتمبر من العام الماضي وربما تم نسيانه في خزانة الملفات.

الهروب من السجن

كما أفاد المدعي العام أن المهاجم عبد السلام الأسود البالغ من العمر 45 عاماً كان محكوما عليه "بالسجن لأكثر من 26 عاماً في تونس عام 2005 لكنه هرب من السجن في يناير 2011".