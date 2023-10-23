شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في مسقط تجدد تحذيراتها للمواطنين من الإعصار تيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت سفارة المملكة في مسقط المواطنين المقيمين والمتواجدين في عُمان، بولايتي ظفار والوسطى، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بسبب تأثيرات الإعصار تيج.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر يوم حتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر.

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات العمانية المختصة والاتصال في حالاط الطوارئ على الأرقام المبينة بالبيان التالي:

استعدادات عمان

حذر المركز الوطني للإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني العمانية من خطورة الإعصار تيج، من بعد تعمق حالته المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، الذي يوصف بشديد الخطورة.

وبيّن أن الإعصار الذي يتمركز جنوب غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل سلطنة عمان قرابة 500 كم، سيكون له تأثير ملموس بمحافظتي، ظفار والوسطى، من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من 50 - 150 ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.