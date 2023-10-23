شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية": 741 منشطاً دعوياً وتوعوياً خلال شهرٍ بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، خلال شهر ربيع الأول الماضي، 741 منشطاً دعوياً وتوعوياً نسائياً تنوعت ما بين محاضرات وكلمات إرشادية، ودروس وملتقيات وندوات علمية، وورش عمل، أقيمت في الجوامع والمساجد والجهات الحكومية والمراكز التجارية ودور التحفيظ بالمنطقة.

وشملت المناشط إقامة 251 محاضرة، منها 168 في الجوامع والمساجد، و16 في المراكز التجارية، و24 في دور تحفيظ القرآن الكريم النسائية، و36 في المحافظات، و7 محاضرات لمنسوبات الفرع، و5 في الجهات الحكومية، كما أُلقيت 102 كلمة إرشادية، وعقد ورشة عمل وندوة، بالإضافة إلى ملتقى علمي واحد، و72 درساً علمياً، وتم نشر 308 إعلانات توعوية.

وتأتي هذه البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، في إطار رسالتها الدعوية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وبيان منهج الوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلو والتطرف.